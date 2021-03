Isola dei Famosi, ecco perché alcuni vip non sono sulla copertina (Di venerdì 5 marzo 2021) Manca poco più di una settimana all’inizio del reality che verrà condotto da Ilary Blasi, infatti, la moglie di Totti tornerà in prima serata su Canale 5 al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, la quindicesima (per la precisione, sesta trasmessa da Mediaset). Ma, un enorme interrogativo sta attanagliando gli appassionati del programma: per quale motivo alcuni personaggi Famosi non appaiono sulla foto copertina di Tv Sorrisi e Canzoni? Ve lo sveliamo nel nostro racconto. ecco chi non compare nella foto Al fine di pubblicizzare il reality, Ilary Blasi ha posato insieme al cast dei naufraghi sulla copertina di Tv Sorrisi & Canzoni, ma sulla diapositiva mancano un po’ di concorrenti i cui nomi erano ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 5 marzo 2021) Manca poco più di una settimana all’inizio del reality che verrà condotto da Ilary Blasi, infatti, la moglie di Totti tornerà in prima serata su Canale 5 al timone della nuova edizione de L’dei, la quindicesima (per la precisione, sesta trasmessa da Mediaset). Ma, un enorme interrogativo sta attanagliando gli appassionati del programma: per quale motivopersonagginon appaionofotodi Tv Sorrisi e Canzoni? Ve lo sveliamo nel nostro racconto.chi non compare nella foto Al fine di pubblicizzare il reality, Ilary Blasi ha posato insieme al cast dei naufraghidi Tv Sorrisi & Canzoni, madiapositiva mancano un po’ di concorrenti i cui nomi erano ...

