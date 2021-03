Hogwarts Legacy | il lead designer Troy Leavitt lascia Avalanche Software dopo le polemiche sul suo canale YouTube

(Di venerdì 5 marzo 2021), ildi, si è dimesso dalla sua posizione inle recentisul suoha annunciato la sua decisione di "separarsi" dain una serie di tweet in cui leggiamo: "Ho deciso di separarmi da. Non ho altro che cose positive da dire sul gioco, sul team di sviluppo e su WB Games". Leggi altro...

è uno dei videogiochi più attesi dei prossimi mesi: sarà distribuito nel 2022 e già si preannuncia speciale per molti motivi. Per esempio, una presa di posizione netta a favore dell'...In seguito alle polemiche esplose in merito al suo Canale YouTube, il designer di Avalanche Software abbandona il progetto di Warner Bros.In seguito alle polemiche scoppiate intorno a sé per alcune sue dichiarazioni retrograde, Troy Leavitt ha deciso di lasciare Hogwarts Legacy e Avalanche Software.. Attraverso Twitter Troy Leavitt ha f ...