Festival di Sanremo, ostaggi delle cover: nel segno di Bugo e Morgan, si resiste sino a tarda notte (Di venerdì 5 marzo 2021) Tanti ospiti, tanti imprevisti, tante cover, tanti duetti, tante esibizioni… tante esibizioni. Ancor prima di entrare nel merito di quello che ha funzionato e di quello che ha funzionato meno, come il microfono di Fasma, di questa terza puntata di Festival rimane impressa la durata, preludio di ciò che verrà perché se qualcuno si è lasciato intimorire dalla lunghezza dello show questa sera, è il caso che questo qualcuno abbandoni la nave prima di domani quando le esibizioni saranno nuovamente 26, finale delle Nuove Proposte esclusa. Serata cover: Le ore piccole, canta Amadeus con Neffa Fatta una certa, quando le lancette dell'orologio hanno iniziato ad avvicinarsi lentamente alle 2, il vero spettacolo si è spostato ben al di fuori dell'Ariston. Un vero e proprio pullulare di commenti sul web hanno iniziato ad ...

