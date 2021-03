Covid, due studi made in Naples aprono alla diagnosi precoceKit per misurare la contagiosità e la gravità della malattia (Di venerdì 5 marzo 2021) Sapere subito quanto sia contagiosa una persona positiva al tampone molecolare per il virus SarsCoV2 e capire se chi è malato di Covid-19 rischia di avere un decorso grave: le risposte sono possibili grazie a due spie molecolari scoperte in Italia. Le scoperte, che aprono la strada alla diagnosi precoce, sono pubblicate sulle riviste Diagnostics e Scientific Reports e si devono alla Task Force Covid 19 del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, finanziata dalla Regione Campania e coordinata dal genetista Massimo Zollo. Attualmente, rilevano i ricercatori, non è possibile la diagnosi precoce dell’infezione da SarsCoV2. Anche quando si ottiene un risultato positivo al test molecolare, infatti, non è possibile determinare alcune caratteristiche, che ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 5 marzo 2021) Sapere subito quanto sia contagiosa una persona positiva al tampone molecolare per il virus SarsCoV2 e capire se chi è malato di-19 rischia di avere un decorso grave: le risposte sono possibili grazie a due spie molecolari scoperte in Italia. Le scoperte, chela stradaprecoce, sono pubblicate sulle riviste Diagnostics e Scientific Reports e si devonoTask Force19 del Ceinge-Biotecnologie avanzate di Napoli, finanziata dRegione Campania e coordinata dal genetista Massimo Zollo. Attualmente, rilevano i ricercatori, non è possibile laprecoce dell’infezione da SarsCoV2. Anche quando si ottiene un risultato positivo al test molecolare, infatti, non è possibile determinare alcune caratteristiche, che ...

poliziadistato : #poliziapostale e #digos Milano denunciano due degli autori di commenti che esprimevano odio razziale sulla foto, p… - massimogara : @AdriSantacroce @simonefurlan1 @GiuseppePalma78 Mio papà è del ‘34. Ha avuto una emorragia cerebrale due anni fa; h… - Maxdero : Un anno dopo la #Lega scopre il #Covid. Ministro Garavaglia: “Sarà un marzo complicato, meglio essere prudenti”. Du… - JPCK72 : RT @MinutemanItaly: Qui la testimonianza del fratello dell'insegnante di Napoli morta dopo aver fatto il vaccino 'Alle 14, due ore dopo ess… - cardinale_anna : @RegLombardia Siamo sempre in attesa della convocazione per il #VaccinoAntiCovid per due ultra ottantenni e un sog… -