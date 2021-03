Covid | Della Vedova | ‘su Astrazeneca Draghi dimostra leadership Ue’

(Di venerdì 5 marzo 2021) Roma, 5 mar. (Adnkronos) – ‘ha fatto bene a bloccare, di fronte ai ritardi dinel rispettare gli impegni contrattuali con l’Ue, l’esportazione di 250.000 dosi di vaccino in Australia per mettere pressione sull’azienda perché recuperi i ritardi. Lo ha fatto applicando un meccanismo approvato dall’Unione europea e di concerto con le autorità europee. Si tratta di una iniziativa che ha senso proprio nella prospettiva di una maggiore integrazione delle politiche sanitarie e commerciali dell’Unione e di una maggiore solidarietà tra Stati membri di fronte alla crisi sanitaria”. Lo scrive su Facebook il segretario di Più Europa e sottosegretario agli Esteri, Benedetto. ‘La decisione diè forte e decisiva proprio perché ha con sé il peso di tutto il continente, delle sue ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Della

Altalex

... la mamma preparava l'ennesimo pane casareccio in forno, la tv mandava il 'rito' del bollettino quotidiano di morti e contagiati perdalla sedeProtezione civile. Poi, un giorno, l'anno ...Se ci dovesse essere un aggravamentosituazione 9 su 10 dicono che, probabilmente, rinuncerebbero ai festeggiamenti. Tantissimi, poi, sono stati presi quasi in contropiede: circa 1 su 2 non ...Si ricomina da zero. Un team dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che indaga sulle origini del Covid-19 sta pianificando di eliminare il rapporto provvisorio sulla recente ...Riunione tra Governo, commissario all'emergenza Covid, Protezione civile ed Enti locali. Ministro della Salute pensa a «fondo di solidarietà per la campagna vaccinale» ...