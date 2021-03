Astori, un'emozione che riavvicina tutti (Di venerdì 5 marzo 2021) La ricorrenza della morte del capitano viola arriva in un momento di distanza e paura. Toccante lettera di Saponara: "Eri un leader" Leggi su quotidiano (Di venerdì 5 marzo 2021) La ricorrenza della morte del capitano viola arriva in un momento di distanza e paura. Toccante lettera di Saponara: "Eri un leader"

Sanremo 2021, Elodie e Laura Pausini regine della seconda serata Avvolta in un mantello laminato arriva Laura Pausini , ed è un'emozione. La vincitrice del Golden ... Poi da Milano è in collegamento Ibrahimovic , che chiede un applauso in memoria di Davide Astori , ...

Saponara, toccante lettera ad Astori: "Mi manca la tua spalla. Saresti fiero di me" L'ex viola affida al sito "Cronache di spogliatoio" il suo messaggio nel terzo anniversario della morte del Capitano ...

