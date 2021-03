Al Niguarda neurochirurgia con l’esoscopio 3D in 4K

Leggi su corrierenazionale

(Di venerdì 5 marzo 2021)in alta definizione con3D in 4K: un nuovo strumento nel Neuro Center dia disposizione dei neurochirurghi I chirurghi entrano in sala. Si spengono le luci. Si accendono i monitor e si indossano gli occhiali per la visione 3D. E’ il setting della nuovache passa dalla rivoluzione digitale del, un sistema di visione… L'articolo Corriere Nazionale.