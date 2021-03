Trump e Giuliani processati usando la legislazione anti-KKK (Di giovedì 4 marzo 2021) L’ex presidente Donald Trump e il suo avvocato Rudy Giuliani sono stati coinvolti in una causa per i diritti civili. Secondo la causa, Trump avrebbe cospirato con Giuliani e membri di gruppi di estrema destra per impedire la certificazione delle elezioni al Congresso lo scorso 6 gennaio. Il deputato Bennie Thompson ha presentato causa usando Leggi su periodicodaily (Di giovedì 4 marzo 2021) L’ex presidente Donalde il suo avvocato Rudysono stati coinvolti in una causa per i diritti civili. Secondo la causa,avrebbe cospirato cone membri di gruppi di estrema destra per impedire la certificazione delle elezioni al Congresso lo scorso 6 gennaio. Il deputato Bennie Thompson ha presentato causa

