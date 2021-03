Scuola: Fioramonti, ‘basta balletto aperture-chiusure’ (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Basta balletto aperture-chiusure: il Governo ci deve dire cosa intende fare per rendere sicure le Scuole e poterle riaprire il prima possibile”. Così l’ex M5S e ministro dell’Istruzione, università e ricerca Lorenzo Fioramonti.“Il dibattito di questi giorni ‘ prosegue – in merito alla Scuola si sta nuovamente polarizzando su scuole aperte/scuole chiuse, senza alcun focus sul merito della questione. Ritengo assurdo che, a distanza esatta di un anno dalla prima chiusura delle scuole, non siano stati fatti interventi necessari per garantire il diritto allo studio e al lavoro in sicurezza”.‘Ad oggi- continua il deputato del Misto – soprattutto al Nord, cresce in maniera incontrollata il numero di scuole che hanno dovuto chiudere per l’aumento di contagi. Sono 24 le province in cui si supera la ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) – “Basta-chiusure: il Governo ci deve dire cosa intende fare per rendere sicure le Scuole e poterle riaprire il prima possibile”. Così l’ex M5S e ministro dell’Istruzione, università e ricerca Lorenzo.“Il dibattito di questi giorni ‘ prosegue – in merito allasi sta nuovamente polarizzando su scuole aperte/scuole chiuse, senza alcun focus sul merito della questione. Ritengo assurdo che, a distanza esatta di un anno dalla prima chiusura delle scuole, non siano stati fatti interventi necessari per garantire il diritto allo studio e al lavoro in sicurezza”.‘Ad oggi- continua il deputato del Misto – soprattutto al Nord, cresce in maniera incontrollata il numero di scuole che hanno dovuto chiudere per l’aumento di contagi. Sono 24 le province in cui si supera la ...

