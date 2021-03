Roma, boom di contagi nel Nord della Capitale. Zingaretti: «Stretta sulle scuole? Fondamentale» (Di giovedì 4 marzo 2021) La Regione Lazio è sempre più vicina ad entrare in zona arancione. La certezza potremo averla solo domani, venerdì 5 marzo, ma dall’indice Rt in aumento le opzioni sono davvero poche. L’indice Rt, come oramai è noto, misura la velocità di trasmissione del virus e viene monitorato di settimana in settimana per la scelta del colore regionale. L’ultima settimana nel Lazio, purtroppo, i pazienti in terapia intensiva sono aumentati, così come i focolai (soprattutto nella zona di Frosinone ma anche nelle scuole). Una delle cause più incisive rispetto all’innalzamento dei numeri è da imputare proprio alle varianti. Leggi anche: Coronavirus, «rischio chiusura scuole nel Lazio»: preoccupano gli assembramenti nel weekend Il Coronavirus e la ‘variante inglese‘ oltre a creare dei cluster in tante scuole della ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 marzo 2021) La Regione Lazio è sempre più vicina ad entrare in zona arancione. La certezza potremo averla solo domani, venerdì 5 marzo, ma dall’indice Rt in aumento le opzioni sono davvero poche. L’indice Rt, come oramai è noto, misura la velocità di trasmissione del virus e viene monitorato di settimana in settimana per la scelta del colore regionale. L’ultima settimana nel Lazio, purtroppo, i pazienti in terapia intensiva sono aumentati, così come i focolai (soprattutto nella zona di Frosinone ma anche nelle). Una delle cause più incisive rispetto all’innalzamento dei numeri è da imputare proprio alle varianti. Leggi anche: Coronavirus, «rischio chiusuranel Lazio»: preoccupano gli assembramenti nel weekend Il Coronavirus e la ‘variante inglese‘ oltre a creare dei cluster in tante...

