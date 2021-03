**Rc Auto: Farina (Ania), nel 2019 2,6 mln di veicoli non assicurati, molti al sud** (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sulla base delle nostre informazioni stimiamo che nel 2019 i veicoli non assicurati sono pari a circa 2,6 milioni: stiamo parlando del 5,9% del totale dei veicoli circolanti. E' un dato stabile rispetto al 2018. A fronte di questa media del 5,9% questo valore raggiunge il 9,4% al sud e scende fino al 3,8% al nord". Ad affermarlo è la presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (Ania), Maria Bianca Farina nel corso della sua audizione in Commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligo assicurativo. L'evasione ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Sulla base delle nostre informazioni stimiamo che nelnonsono pari a circa 2,6 milioni: stiamo parlando del 5,9% del totale deicircolanti. E' un dato stabile rispetto al 2018. A fronte di questa media del 5,9% questo valore raggiunge il 9,4% al sud e scende fino al 3,8% al nord". Ad affermarlo è la presidente dell'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (), Maria Biancanel corso della sua audizione in Commissione Finanze della Camera nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di trasparenza nel settore dell'assicurazione obbligatoria per ia motore e per il contrasto dell'evasione dell'obbligovo. L'evasione ...

Ultime Notizie dalla rete : **Rc Auto Documento unico: il comparto automotive chiede un rinvio di 6 mesi 2 condivisioni Condividi Tweet Filippo Vendrame Notizie Relazionate Articolo Assicurazione RC auto: un italiano su quattro vuole un rimborso causa Covid 1 28 Gennaio 2021

Tra sconti, Ecobonus e Rc ai minimi storici conviene cambiare l'auto Infatti nel primo mese dell'anno l'Rc auto ha registrato un calo netto dell'11,8% rispetto allo stesso periodo di un anno fa. L'Osservatorio Segugio ha notato che assicurare un'auto nuova oggi fa ...

Rc auto, cosa fare in caso di vendita o acquisto di un veicolo Segugio.it Canone Rai e Bollo Auto: tutte le novità sul discusso addio Quando la Legge n. 208 del 2015 ha introdotto il pagamento del canone RAI nella bolletta elettrica il tasso di evasione di questa imposta è sceso dal 30% al 4%. I 90 euro di abbonamento alla tv pubbli ...

Assicurazioni, Allianz acquisisce Aviva Italia Allianz S.p.A. annuncia di aver raggiunto l’accordo per l’acquisizione di Aviva Italia S.p.A., la compagnia assicuratrice Danni del Gruppo Aviva in Italia, da Aviva Italia Holding S.p.A. per 330 milio ...

