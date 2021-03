Powell Fed ammette | “Possibile temporanea ripresa dell’inflazione” Tassi sui titoli di Stato ai massimi da un anno e borse Usa in rosso

(Di giovedì 4 marzo 2021) “Con la riapertura delle attività economiche èuna”, anche se “non è atteso un gran balzo dei prezzi“. L’obiettivo del presidente della Fed Jeromeera rassicurare gli investitori, promettendo che la banca centrale Usa sarà estremamente paziente e non ritirerà il sostegno all’economia provata dal Covid se non dopo aver raggiunto anche l’obiettivo della piena occupazione. Ma è bache pronunciasse la parola inflazione per innervosire ulteriormente i mercati che da settimane, a fronte della prospettiva di unincremento dei prezzi, temono una riduzione dello stimolo monetario prima del previsto. Il risultato èche il rendimento deidi...

repubblica : Fed, Powell prevede aumento dell'inflazione: i titoli di Stato Usa sopra l'1,5% - MilanoFinanza : Powell (Fed): la ripresa causerà un aumento temporaneo dell'inflazione - tax_analysis : Occhio che Powell è il presidente della FED e non della BCE. @Scacciavillani @simeoneantonio1 @DiReddito… - stivmerc : RT @MilanoFinanza: Powell (Fed): ripresa causerà aumento temporaneo dell'inflazione - clikservernet : Powell (Fed) ammette: “Possibile temporanea ripresa dell’inflazione”. Tassi sui titoli di Stato ai massimi da un an… -

Ultime Notizie dalla rete : Powell Fed

...grazie agli effetti di base" - ha dettodurante una conferenza del Wall Street Journal - . "Ciò potrebbe creare una pressione al rialzo sui prezzi". Secondo il governatore della, ......questi non sono motivi sufficienti per un aumento dei tassi di interesse che richiederebbe secondoun ritorno alla piena occupazione per l'economia e un'inflazione superiore al 2%. La...Gli economisti intervistati da Dow Jones prevedono che siano stati 750.000 i lavoratori americani che hanno fatto richiesta per la prima volta per ricevere i sussidi. Lo S&P 500 ieri ha perso l’1,31% ...La riapertura dell'economia negli Stati Uniti potrebbe comportare una spinta inflazionistica temporanea, non sufficiente tuttavia a ...