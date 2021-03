Pescara | il bomber vichingo Odgaard promette tanti gol

(Di giovedì 4 marzo 2021)- Da scommessa del, a primo attaccante. È il danesino Jensl'uomo della provvidenza. Al "Tombolato" il 21enne ex Lugano è stato autore di una doppietta anche se il primo gol, ...

Corriere dello Sport.it

- Da scommessa del, a primo attaccante. È il danesino Jens Odgaard l'uomo della provvidenza. Al "Tombolato" il ... Ma la prova tutta sostanza del biondo, che a Frosinone e in casa ...... della migliore difesa (15 gol incassati) contro la più perforata (45), delrossoblù Pablo ... determinazione ed umiltà " avverte intanto Massimo E p ifani , ex giocatore dele tecnico ...L’acuto di giornata è del Chievo che rifila tre reti al Pordenone A rilento il cammino del Lecce, scivolone interno del Cittadella che perde contro il Pescara ...Un inizio balbettante, poi Zanetti ha inquadrato la squadra, salita di tono nonostante i numerosi contrattempi fisici. E ora la Serie A non è più un’utopia ...