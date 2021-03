Perché Netanyahu l'usa l'antisemitismo per coprire i crimini di guerra israeliani (Di giovedì 4 marzo 2021) L'avevamo scritto quando la stampa mainstream preferiva oscurare la notizia: c'è un giudice a L'Aia. Un giudice che non si lascia intimidire dalla vergognosa accusa che da Tel Aviv viene puntualmente ... Leggi su globalist (Di giovedì 4 marzo 2021) L'avevamo scritto quando la stampa mainstream preferiva oscurare la notizia: c'è un giudice a L'Aia. Un giudice che non si lascia intimidire dalla vergognosa accusa che da Tel Aviv viene puntualmente ...

VinceIT : @IlPrimatoN Vergognoso bollare la Corte dell'Aia 'antisemita' perché avvia indagini legittime. Se Netanyahu non ha… - davecamerini : @GGallinella @rubio_chef @netanyahu Ma ci faccia il favore. La Palestina fa gola agli ebrei per ovvi motivi storici… - summerofciuccio : @GabrieleIuvina1 @netanyahu Scorte no perché il vaccino ha scadenza a 60 mesi credo, però almeno si garantiscono un flusso sicuro di vaccini - Rosy87234986 : @nonelarena @piersileri Sileri,NO?? NETANYAHU chiama il capo di Pfitzer,gli chiede 20milioni di dosi'subito'. Offre… - JamesColeZonaG : RT @eguanella: Bibi Netanyahu convince un no vax a vaccinarsi. E ovviamente stravincerà le prossime elezioni in Israele. Altri leader mondi… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché Netanyahu Perché Netanyahu l'usa l'antisemitismo per coprire i crimini di guerra israeliani Secondo Netanyahu, "la Corte ha deciso che i nostri coraggiosi soldati che combattono contro crudeli terroristi, sono loro stessi terroristi e che quando costruiamo una casa nella nostra eterna ...

Indagine sui crimini nei Territori Palestinesi Occupati ... peraltro, è rilevante anche perché "definisce" e, in una certa misura, "codifica", tali ... che per nulla sembra andare nella direzione auspicata dalla Corte, con cui il premier di Israele, Netanyahu, ...

Secondo, "la Corte ha deciso che i nostri coraggiosi soldati che combattono contro crudeli terroristi, sono loro stessi terroristi e che quando costruiamo una casa nella nostra eterna ...... peraltro, è rilevante anche"definisce" e, in una certa misura, "codifica", tali ... che per nulla sembra andare nella direzione auspicata dalla Corte, con cui il premier di Israele,, ...