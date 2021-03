Pd | Zingaretti | «Mi dimetto da segretario Mi vergogno si parli solo di poltrone»

repubblica : ?? Pd, Zingaretti: 'Nelle prossime ore mi dimetto' da segretario del partito - Agenzia_Ansa : FLASH| Pd: Zingaretti, basta stillicidio, mi dimetto da segretario #ANSA - repubblica : Zingaretti: 'Nelle prossime ore mi dimetto da segretario del Pd' - vatenacttencass : Pd, il segretario Nicola Zingaretti: 'Nelle prossime ore mi dimetto' - enzosantagada : **FLASH -PD: ZINGARETTI, 'MI DIMETTO, ORA TUTTI SI ASSUMANO PROPRIE RESPONSABILITA''- FLASH** = -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti dimetto

Onorevole Verini,ha ribadito a Mattarella un nome: quello di Giuseppe Conte. Il partito è unito dietro la ... Chi sta in maggioranza non può dire "o si fa come dico io o mi". Ci vuole ...'Se mi, chi mi garantirà di non essere vittima di agguati?', si chiedeva ancora ieri ... Ed ecco il Pd con Nicola: 'Siamo con Conte per un nuovo governo sostenuto da una base ..."Mi vergogno che si parli solo di poltrone, mi dimetto". Lo ha reso noto su Facebook il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti. "Il Pd non può rimanere fermo, impantanato per mesi a ...«Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie». Lo scrive su ...