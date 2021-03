Pd: Mauri, 'capisco amarezza ma Zingaretti riconsideri sua scelta' (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo una pandemia ancora da sconfiggere e dobbiamo dare risposte sul fronte economico e su quello sociale. In una situazione del genere serve un Partito Democratico solido e protagonista del cambiamento. Lo dobbiamo all'Italia. Per questa ragione sono assurde le polemiche innescate in questi giorni su temi di nessun interesse per gli italiani e utili solo al posizionamento interno". Così Matteo Mauri del Pd. "Riprendiamo perciò subito il filo da dove lo avevamo lasciato. Rimettiamoci al lavoro come abbiamo dimostrato di saper fare. I nostri elettori e il popolo del Pd ce lo chiedono. E ci chiedono anche unità. Ma non quella di facciata che, a quanto appare ormai evidente, c'è stata fino a oggi. capisco la preoccupazione e l'amarezza di Zingaretti. Speriamo che possa riconsiderare la sua ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo una pandemia ancora da sconfiggere e dobbiamo dare risposte sul fronte economico e su quello sociale. In una situazione del genere serve un Partito Democratico solido e protagonista del cambiamento. Lo dobbiamo all'Italia. Per questa ragione sono assurde le polemiche innescate in questi giorni su temi di nessun interesse per gli italiani e utili solo al posizionamento interno". Così Matteodel Pd. "Riprendiamo perciò subito il filo da dove lo avevamo lasciato. Rimettiamoci al lavoro come abbiamo dimostrato di saper fare. I nostri elettori e il popolo del Pd ce lo chiedono. E ci chiedono anche unità. Ma non quella di facciata che, a quanto appare ormai evidente, c'è stata fino a oggi.la preoccupazione e l'di. Speriamo che possa riconsiderare la sua ...

