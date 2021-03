Non rispettavano le regole anticovid, i carabinieri chiudono un ristorante e un negozio di frutta (Di giovedì 4 marzo 2021) POTENZA PICENA - Controlli per il mancato rispetto delle norme anti - Covid nei locali, saracinesche abbassate per cinque giorni per un ristorante di Civitanova e un rivenditore di frutta e verdura di ... Leggi su corriereadriatico (Di giovedì 4 marzo 2021) POTENZA PICENA - Controlli per il mancato rispetto delle norme anti - Covid nei locali, saracinesche abbassate per cinque giorni per undi Civitanova e un rivenditore die verdura di ...

pantycat : RT @NaniPuffo: Questa mattina , uscendo ho notato almeno 4 bar che non rispettavano l’asporto ma consumazioni nei dehors e affollamenti al… - NaniPuffo : Questa mattina , uscendo ho notato almeno 4 bar che non rispettavano l’asporto ma consumazioni nei dehors e affolla… - Bubu_Inter : @colacig @Corriere Io non voglio colpevolizzare nessuno, ma forse è colpa di tutti noi. Dalle mie parte non si sono… - Golden_Mamba : @NoScaffoldings @Entreri41 Chissà dove sono finiti tutti gli italiani che non rispettavano le regole! Sarebbe stati utili! - LuigiLupo16 : Sono sempre stato trattato come l ultima ruota del carro da loro percio ho cominciato a produrmi da solo. Non mi ri… -