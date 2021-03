MotoGP, svelata la nuova Aprilia (Di giovedì 4 marzo 2021) MotoGP, presentata la nuova Aprilia. Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori saranno i due piloti. LOSAIL (QATAR) – MotoGP, presentata la nuova Aprilia. A Losail la scuderia di Noale ha svelato la moto che sarà in pista nel prossimo Mondiale. E’ stata una giornata molto particolare per il team italiano vista la lunga e collaborazione con Fausto Gresini. La presentazione è iniziata proprio con un commosso ricorso di Fausto. “Non solo un collega, ma un amico“, è apparso nel breve video. Un motivo in più per fare bene in una stagione che sicuramente sarà molto complicata. La nuova Aprilia L’Aprilia è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione. La scuderia, infatti, è intervenuta sia in modo diretto che indiretto per rendere la ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 4 marzo 2021), presentata la. Aleix Espargaro e Lorenzo Savadori saranno i due piloti. LOSAIL (QATAR) –, presentata la. A Losail la scuderia di Noale ha svelato la moto che sarà in pista nel prossimo Mondiale. E’ stata una giornata molto particolare per il team italiano vista la lunga e collaborazione con Fausto Gresini. La presentazione è iniziata proprio con un commosso ricorso di Fausto. “Non solo un collega, ma un amico“, è apparso nel breve video. Un motivo in più per fare bene in una stagione che sicuramente sarà molto complicata. LaL’è cambiata molto rispetto alla scorsa stagione. La scuderia, infatti, è intervenuta sia in modo diretto che indiretto per rendere la ...

