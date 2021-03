Lazio, Lazzari out contro la Juventus (Di giovedì 4 marzo 2021) La Lazio avrà un’assenza pesantissima contro la Juventus. Si tratta dell’esterno Manuel Lazzari. La società biancoceleste oggi ha comunicato che l’esterno, durante l’incontro Bologna-Lazio, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamenti del caso presso la clinica Paideia e nelle prossime ore saranno considerati i tempi di recupero. Sicuramente Lazzari salterà sia il match con la Juventus all’Allianz Stadium di sabato prossimo, sia quello interno con il Crotone. Al suo posto, toccherà a uno tra Lulic e Fares, considerato però che anche Adam Marusic non sta benissimo e ieri ha svolto solo lavoro differenziato, nonostante la gara con il Torino martedì sera non sia proprio andata in ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 4 marzo 2021) Laavrà un’assenza pesantissimala. Si tratta dell’esterno Manuel. La società biancoceleste oggi ha comunicato che l’esterno, durante l’inBologna-, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro. È stato da subito sottoposto agli accertamenti del caso presso la clinica Paideia e nelle prossime ore saranno considerati i tempi di recupero. Sicuramentesalterà sia il match con laall’Allianz Stadium di sabato prossimo, sia quello interno con il Crotone. Al suo posto, toccherà a uno tra Lulic e Fares, considerato però che anche Adam Marusic non sta benissimo e ieri ha svolto solo lavoro differenziato, nonostante la gara con il Torino martedì sera non sia proprio andata in ...

