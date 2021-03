La segreteria piena di errori di Zingaretti (Di giovedì 4 marzo 2021) Le dimissioni di Nicola Zingaretti da segretario del Pd la dicono lunga sulla sua gestione del partito che è oggettivamente difficile valutare in termini troppo lusinghieri. Lui, che era nato per rottamare il rottamatore Matteo Renzi, alla fine è stato a sua volta rottamato. E attenzione: si tratta di un problema strutturale. Al momento non è affatto chiaro se l'annuncio del passo indietro sia sincero o se si tratti invece di una mossa politica. Tuttavia, la situazione evidenziata dal suo post di commiato su Facebook risulta tutt'altro che lontana dalla realtà: il contesto di un partito sempre più dilaniato dalle faide intestine, con il segretario dimissionario che ha non a caso parlato di "guerriglia quotidiana". Ora, è vero che nel Pd i coltelli (politicamente parlando) volano dai tempi della segreteria di Walter Veltroni (quindi da sempre). Ma è ... Leggi su panorama (Di giovedì 4 marzo 2021) Le dimissioni di Nicolada segretario del Pd la dicono lunga sulla sua gestione del partito che è oggettivamente difficile valutare in termini troppo lusinghieri. Lui, che era nato per rottamare il rottamatore Matteo Renzi, alla fine è stato a sua volta rottamato. E attenzione: si tratta di un problema strutturale. Al momento non è affatto chiaro se l'annuncio del passo indietro sia sincero o se si tratti invece di una mossa politica. Tuttavia, la situazione evidenziata dal suo post di commiato su Facebook risulta tutt'altro che lontana dalla realtà: il contesto di un partito sempre più dilaniato dalle faide intestine, con il segretario dimissionario che ha non a caso parlato di "guerriglia quotidiana". Ora, è vero che nel Pd i coltelli (politicamente parlando) volano dai tempi delladi Walter Veltroni (quindi da sempre). Ma è ...

unoemezzo : @lbianchetti Cose che non si può fare in piena pandemiaahh, E INVECE: - elezioni ?? - crisi di governo ?? - cambi di segreteria ?? ?? - ve10ve : RT @fiordisale: Se daranno Segretario reggente Lotti Farà le riunioni di segreteria in segreto, in piena notte in qualche alberghetto di p… - spighissimo : RT @fiordisale: Se daranno Segretario reggente Lotti Farà le riunioni di segreteria in segreto, in piena notte in qualche alberghetto di p… - fiordisale : Se daranno Segretario reggente Lotti Farà le riunioni di segreteria in segreto, in piena notte in qualche alberghetto di periferia? - GreenhouseStone : Ha lasciato vacante la segreteria in piena pandemiaaahhhh!!!???Irresponsabileeee!!! Aperitivo, và #zingaretti -