Curva dei contagi in crescita: 22.865 nuovi casi e 339 morti. Positività a 6,7% (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Ancora in netta crescita la Curva epidemica in Italia. I nuovi casi sono 22.865 (ieri 20.884), il dato più alto dal 31 dicembre, quando furono oltre 23mila. Con 339.635 tamponi, quasi 20mila in meno di ieri, tanto che il tasso di Positività schizza al 6,7% (ieri era al 5,9%). I decessi sono 339 (ieri 347), per un totale di 98.974 vittime da inizio epidemia. Aumentano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 64 in più (ieri +84), 2.475 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 394 unita' (ieri +193), 20.157 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi giornalieri è la Lombardia, ancora in crescita (+5.174), seguita da Campania (+2.780), Emilia Romagna (+2.545), Piemonte (+2.167) e Lazio ... Leggi su agi (Di giovedì 4 marzo 2021) AGI - Ancora in nettalaepidemica in Italia. Isono 22.865 (ieri 20.884), il dato più alto dal 31 dicembre, quando furono oltre 23mila. Con 339.635 tamponi, quasi 20mila in meno di ieri, tanto che il tasso dischizza al 6,7% (ieri era al 5,9%). I decessi sono 339 (ieri 347), per un totale di 98.974 vittime da inizio epidemia. Aumentano ancora i ricoveri: le terapie intensive sono 64 in più (ieri +84), 2.475 in tutto, mentre i ricoveri ordinari crescono di 394 unita' (ieri +193), 20.157 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con piùgiornalieri è la Lombardia, ancora in(+5.174), seguita da Campania (+2.780), Emilia Romagna (+2.545), Piemonte (+2.167) e Lazio ...

ladyonorato : La curva dei contagi sta precipitando ovunque. Ecco perché... Is This Why 'New COVID Cases' Are Crashing? | ZeroHed… - RaiNews : #COVID19 , #Speranza: 'Il virus non si batte con i Dpcm, c'è bisogno di una sfida collettiva'. 'La curva dei contag… - petergomezblog : Covid, Speranza: “Curva dei contagi risale in maniera significativa in tutte le regioni. Le prossime settimane non… - 539th : Questa è la curva dei pazienti positivi nelle rianimazioni emiliane: siamo oltre il livello del picco autunnale. Ed… - Agenzia_Italia : Curva dei contagi in crescita: 22.865 nuovi casi e 339 morti. Positività a 6,7% -