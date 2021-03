**Covid: Salvini vede ambasciatore India, 'collaborazione vaccini, ne parlerò con Draghi'** (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di giovedì 4 marzo 2021) su Notizie.it.

matteosalvinimi : #Salvini: Dal 1° gennaio a fine febbraio 2019 quando ero al ministero dell'Interno c'erano stati 262 sbarchi, ora n… - RobertoBurioni : Pure Prodi (Romano Prodi, non Salvini, non Meloni, non Farage) dice che in EU sono stati inefficienti riguardo all'… - NicolaPorro : ?? La sfuriata di #Salvini a #Speranza, le riaperture dei #cinema (!) e i dubbi del Daily Mail sul computo dei morti… - GermanoZanelli : RT @Adnkronos: #Vaccinocovid, @matteosalvinimi: 'India vorrebbe offrire supporto a Italia' - Adnkronos : #Vaccinocovid, @matteosalvinimi: 'India vorrebbe offrire supporto a Italia' -