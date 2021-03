Covid: ok Cdm a dl rinvio elezioni, alle urne dal 15/09 al 15/10 (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che, a causa dell'emergenza Covid, rinvia il voto previsto in primavera in Calabria e in oltre mille Comuni italiani. La finestra elettorale prevista dal dl messo a punto dal Viminale va dal 15 settembre al 15 ottobre. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 marzo 2021) Roma, 4 mar. (Adnkronos) - Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto che, a causa dell'emergenza, rinvia il voto previsto in primavera in Calabria e in oltre mille Comuni italiani. La finestra elettorale prevista dal dl messo a punto dal Viminale va dal 15 settembre al 15 ottobre.

Agenzia_Ansa : E' sempre l'allerta Covid a tenere altissima l'attenzione del premier Draghi. Un'allerta che, in un prossimo CdM, p… - Agenzia_Ansa : L'azzurra Federica Brignone, 30 anni e sedicesimo successo in carriera, ha il superG di cdm di Val di Fassa, recupe… - messveneto : Covid ed elezioni amministrative, il Cdm approva il rinvio tra il 15 settembre e il 15 ottobre - Radio1Rai : ?? #Cdm nomina Lamberto Giannini nuovo capo della polizia. Approvato il decreto legge che rinvia le amministrative e… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: E' sempre l'allerta Covid a tenere altissima l'attenzione del premier Draghi. Un'allerta che, in un prossimo CdM, potrebb… -