“Con la vostra multa mi ci pulisco il cu***”. Multata per una infrazione, il magistrato inveisce contro i poliziotti (Di giovedì 4 marzo 2021) È stata fermata dalle forze dell’ordine per un’infrazione stradale. A Torino, in zona San Salvario, aveva superato una colonna di macchine ferme al semaforo, invadendo così la corsia opposta. La manovra è stata notata da una volante della polizia che si trovava in zona e che ha prontamente bloccato la donna al volante. Evidentemente irritata per essere stata beccata sul fatto, si è rivolta così agli ufficiali che le hanno comminato la multa: “Io con il bollettino postale mi ci pulisco il cu**”. Una reazione choc, che ha lasciato i poliziotti senza parole, soprattutto perché quella donna fermata non era una ‘semplice’ cittadina, ma una persona nota, con un lavoro che stride con le parole rivolte agli agenti di polizia.



