Barcellona - Siviglia tra nervi tesi, tweet e liti: il retroscena (Di giovedì 4 marzo 2021) La remuntada del Barcellona sul Siviglia s'è tirata appresso strascichi social e liti di campo , andando oltre i 210' giocati tra andata e ritorno in semifinale di Coppa del Re . Il 3 - 0 blaugrana, ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 4 marzo 2021) La remuntada delsuls'è tirata appresso strascichi social edi campo , andando oltre i 210' giocati tra andata e ritorno in semifinale di Coppa del Re . Il 3 - 0 blaugrana, ...

sportli26181512 : #Barcellona-#Siviglia tra nervi tesi, tweet e liti: il retroscena: Il 3-0 dei blaugrana in semifinale di Coppa del… - sportli26181512 : Barcellona, infortunio per Piqué: distorsione del legamento interno del ginocchio: Ancora una ricaduta per il difen… - PSG24hours : RT @calciomercatoit: ?? #Barcellona - #Pique KO: a rischio per il #PSG - calciomercatoit : ?? #Barcellona - #Pique KO: a rischio per il #PSG - sportface2016 : #Barcellona Vendetta social sul #Siviglia: i blaugrana rispondono allo sfottò andaluso in seguito a Barca-PSG -