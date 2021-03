Arrivano le dimissioni di Zingaretti, ma il segretario non ha alcuna intenzione di lasciare (Di giovedì 4 marzo 2021) Stavolta le dimissioni tante volte minacciate le ha date sul serio. La maledizione del Partito democratico dunque continua, con il segretario a un certo punto o perché sovrastato dai dissidi interni (Walter Veltroni) o perché sconfitto alle elezioni (Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi) si dimette. Nicola Zingaretti ha sorpreso tutti con un post perentorio e polemico: «Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono segretario, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni». È una specie di sfida agli oppositori interni: «Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità». La domanda a questo punto è: si ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 4 marzo 2021) Stavolta letante volte minacciate le ha date sul serio. La maledizione del Partito democratico dunque continua, con ila un certo punto o perché sovrastato dai dissidi interni (Walter Veltroni) o perché sconfitto alle elezioni (Pier Luigi Bersani e Matteo Renzi) si dimette. Nicolaha sorpreso tutti con un post perentorio e polemico: «Lo stillicidio non finisce. Mi vergogno che nel Pd, partito di cui sono, da 20 giorni si parli solo di poltrone e primarie, quando in Italia sta esplodendo la terza ondata del Covid, c’è il problema del lavoro, degli investimenti e la necessità di ricostruire una speranza soprattutto per le nuove generazioni». È una specie di sfida agli oppositori interni: «Ora tutti dovranno assumersi le proprie responsabilità». La domanda a questo punto è: si ...

TutankhatonEdit : RT @christianrocca: Il grande bluff? Arrivano le dimissioni di Zingaretti, ma il segretario non ha alcuna intenzione di lasciare Di @mar… - christianrocca : Il grande bluff? Arrivano le dimissioni di Zingaretti, ma il segretario non ha alcuna intenzione di lasciare Di… - albertofileti : Arrivano le dimissioni di #Zingaretti e parte puntuale la #maratonamentana. La domanda è d'obbligo: ma Labate e Dam… - pazzoperrep : @TgLa7: 'Le dimissioni di Zingaretti arrivano come un fulmine a ciel sereno'. @SkyTG24: 'Per le dimissioni di Zing… - gmurtas68 : @lucasofri @ilpost Morto Berlinguer, elaborato il lutto con Occhetto, Prodi fregato da Bertinotti, passando per Re… -