Svezia: otto accoltellati, secondo la polizia è un attacco terroristico (Di mercoledì 3 marzo 2021) Almeno otto persone sono state accoltellate a Vetlanda, in Svezia, in quello che la polizia ritiene sia "un attacco terroristico". A compiere l'attacco sarebbe stato un uomo armato di coltello, in pieno centro cittadino. Dalla polizia di Vetlanda si apprende che alcune delle persone ferite siano in gravi condizioni. Alcuni dei feriti sono stati portati in ospedale con l'ambulanza. Lo ha riferito la portavoce della polizia, Angelica Israelsson Sillfver. L'autore del gesto, un uomo dall'età apparente attorno ai venti anni, sarebbe stato colpito dagli agenti e trasportato in ospedale. Le forze dell'ordine trattano l'accaduto come un sospetto attacco terroristico. L'aggressore era noto alla ...

