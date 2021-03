Seconda serata Sanremo 2021 | scaletta dei cantanti e degli ospiti

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Questa sera, 3 marzo, alle 20:40 potremo seguire ladi. Ecco lacompletae deidi: quali saranno gli? Il Festival diprosegue questa sera. Non ci sarà Zlatan Ibrahimovi?, per fortuna diranno alcuni, quindi a fianco di Amadeus e Fiorello ci sarà Elodie, nella nuovissima veste di co-conduttrice. Tra gliattesi, oltre Achille Lauro, ci saranno Laura Pausini, Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Enzo Avitabile e Alex Schwazer. Come ieri sera i primi ad esibirsi saranno i ...

AzzurreFIGC : ?? Stasera Cristiana #Girelli sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ?? L'attaccante della… - rtl1025 : ?? Sono stati 11 milioni 176 mila, pari al 46.4% di share, i telespettatori che hanno seguito su #Rai1 la prima sera… - QuiMediaset_it : Chiusura record per #GFLateShow in seconda serata su #MediasetExtra: 425.000 spettatori e il 5.4% di share. Ottimo… - TV7Benevento : Sanremo: l'attaccante della Nazionale Cristiana Girelli ospite della seconda serata... - TvCircle1 : ?? #Sanremo2021 - La scaletta della seconda serata della categoria #Campioni: 1. #OriettaBerti 2.… -

Ultime Notizie dalla rete : Seconda serata

Alla( GUARDA LO SPECIALE ) ci si avvicina col ricordo di un Teatro Ariston vuoto e con la consapevolezza del doppio ruolo dell'Orchestra: oltre ad accompagnare gli artisti, i suoi ...Questa la scaletta dell'ordine di esibizione delladel festival di Sanremo: Orietta Berti, La Rappresentante di Lista, Lo Stato Sociale, Bugo, Gaia, Willie Peyote, Malika Ayane, ...Sanremo 2021: un grande plauso ad Amadeus e il coraggio di osare. Voto 10 per la serata di apertura... Sono 1.272 i nuovi contagi di Coronavirus in Veneto secondo il bollettino di oggi, 3 marzo, ...(LaPresse) "Alla fine ci siamo divertiti. Noi abbiamo saputo dopo com'è andata, perché lì la percezione non c'è. Abbiamo dovuto chiederlo, come voi". Lo ha ...