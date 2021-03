Sanremo cade in fallo: in platea spunta un palloncino equivoco (Di mercoledì 3 marzo 2021) Sanremo 2020, palloncini Il Festival di Sanremo cade in fallo. E non c’entrano le giocate di Zlatan Ibrahimovic, peraltro assente nella seconda serata. La questione, piuttosto, è legata alla platea dell’Ariston riempita per l’occasione da una sfilza di palloncini colorati per colmare l’assenza di pubblico. Tra di essi, ne è comparso uno dalla forma alquanto ambigua ed equivoca. L’imbarazzante dettaglio non è sfuggito all’occhio dei telespettatori più attenti. All’inizio della seconda serata, mentre Fiorello si aggirava tra le poltroncine platea, in molti hanno notato – tra gli altri – un palloncino dalle sembianze falliche sbucare proprio dal fondo. In prima serata su Rai1. A Sanremo! Nel Festival “di tutti”, come lo ama definire il direttore della ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 3 marzo 2021)2020, palloncini Il Festival diin. E non c’entrano le giocate di Zlatan Ibrahimovic, peraltro assente nella seconda serata. La questione, piuttosto, è legata alladell’Ariston riempita per l’occasione da una sfilza di palloncini colorati per colmare l’assenza di pubblico. Tra di essi, ne è comparso uno dalla forma alquanto ambigua ed equivoca. L’imbarazzante dettaglio non è sfuggito all’occhio dei telespettatori più attenti. All’inizio della seconda serata, mentre Fiorello si aggirava tra le poltroncine, in molti hanno notato – tra gli altri – undalle sembianze falliche sbucare proprio dal fondo. In prima serata su Rai1. A! Nel Festival “di tutti”, come lo ama definire il direttore della ...

