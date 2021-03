Rivoluzione Google sulla pubblicità Stop al tracciamento degli utenti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il gigante del web userà tecnologie come l'anonimizzazione o l'aggregazione dei dati. Con la "sandbox per la privacy" consentirà di indirizzare gli annunci senza raccogliere informazioni sugli individui mentre navigano su più siti web. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il gigante del web userà tecnologie come l'anonimizzazione o l'aggregazione dei dati. Con la "sandbox per la privacy" consentirà di indirizzare gli annunci senza raccogliere informazioni sugli individui mentre navigano su più siti web. Segui su affaritaliani.it

mummy53690440 : Rivoluzione Google sulla pubblicitàStop al tracciamento degli utenti - zazoomblog : Google rivoluzione per la privacy: stop al tracciamento degli utenti per la pubblicità - #Google #rivoluzione… - GazzettaDelSud : Google non venderà più pubblicità in base alle attività di navigazione degli utenti. #Google #privacy #marketing - Adeleblabla : @Corvonero75 penso sia meritevole da leggerlo, in Australia parte la 'rivoluzione' Google e Mardoch (Sky leggasi)… - AdrianaMarello : Qualsiasi rivoluzione dovrebbe cominciare dalla riforma del dizionario. Cruciverba gratis Italiano — Giochi retro,… -