Rigori e legni | pari pazzesco in Sassuolo - Napoli | il 3 - 3 arriva al 94'

Ultime Notizie dalla rete : Rigori legni

Nella ripresa, dopo duecolpiti da Berardi e Caputo, il pari degli ospiti, con Di Lorenzo che raccoglie indisturbato sottoporta il cross da sinistra di Insigne. È lo stesso capitano azzurro, ...Infine la squadra di Stefano Pioli è quella col maggior numero dia favore, addirittura 15 , ... Kessie 7 realizzati e uno sbagliato), ma anche quella che ha colpito più, ben 16 . ...Reggio Emilia – Pareggio a suon di gol tra Sassuolo e Napoli nella gara valida per la 25 giornata di Serie A. Finisce 3-3 al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Padroni di casa a segno grazie ad un autogo ...Il Sassuolo pareggia 3-3 contro il Napoli, decisiva una follia di Manolas in pieno recupero. Non basta un super Insigne.