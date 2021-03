(Di mercoledì 3 marzo 2021) La deputata Rossellaannuncia ilggio da LeU al Gruppoalla Camera. “Per affrontare le sfide che abbiamo davanti servono visione e una capacità nuova che segni la discontinuità anche dell’ecologismo in politica, e che sia in grado di fornire quella progettualità che nell’Italia di oggi non si vede. Voglio allora contribuire a costruire una comunità di uomini e donne che si metta al servizio di questi obiettivi. Farò questo lavoro dal gruppo: è più giusto, più coerente, più onesto”, dice. L’annuncio in una lettera di saluto, disponibile sul sito rossella.it, in cui la deputata parla della necessità e urgenza di perseguire la strada dell’ecologia, intesa come l’anima delle politiche che il Paese deve assicurarsi in una visione che guarda ai prossimi 30 anni. “Con il ...

brubagher : RT @Adnkronos: #Muroni lascia #LeU e passa al #Misto - Ettore76124585 : RT @Adnkronos: #Muroni lascia #LeU e passa al #Misto - Adnkronos : #Muroni lascia #LeU e passa al #Misto - fabiospes1 : RT @Qualenergiait: Politica, Muroni lascia Leu per rifondare i #Verdi - Qualenergiait : Politica, Muroni lascia Leu per rifondare i #Verdi -

Ultime Notizie dalla rete : Muroni lascia

... ma sicuramente ha letto con attenzione il Next Generation Ue, e sa perfettamente che il 37 per cento delle risorse europee arriveranno per fare la rivoluzione verde", fa notare. Quanto ai ...La deputata Rossella, ex presidente di Legambiente,Leu. In una intervista a Repubblica spiega: "Vado nel Gruppo Misto, dove nascerà una componente verde". Ne faranno parte "Alessandro Fusacchia e Lorenzo ...La deputata Rossella Muroni annuncia il passaggio da LeU al Gruppo Misto alla Camera. "Per affrontare le sfide che abbiamo davanti servono visione e una capacità nuova che segni la discontinuità anche ...A Leu Muroni rimprovera che "non è mai diventato un partito. È riuscito a eleggere 18 parlamentari, ma poi non è stato capace di fare il salto, non elaborando anche un proprio punto di vista sulla que ...