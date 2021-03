LIVE Novara-Fenerbahce 25-16 25-18 Champions League volley in DIRETTA: secondo set conquistato dalle piemontesi e semifinali assicurate! (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE secondo SET 25-18 Muro di Guidetti su Herbots. 24-17 SET POINT Novara! Grande attacco di Bosetti. 23-17 Out il servizio di Vargas. 22-17 Errore di Herbots in battuta. 22-16 Ottimo servizio di Herbots. 21-16 Largo l’attacco parallelo di Vargas. 20-16 Errore banale dell’attacco turco. 19-16 Herbots ottiene il punto dai 9 metri! 18-16 MURO VINCENTE DI WASHINGTON! Timeout turco. 17-16 Bravissima Bosetti con l’attacco diagonale! 16-16 Spiazzata la difesa piemontese sulla diagonale di Vargas. 16-15 Diagonale vincente di Washington. 15-15 Mani fuori del muro delle turche! 14-15 Lungo l’attacco di Bosetti. 14-14 Diagonale di Smarzek! 13-14 Vargas in diagonale sull’alzata di Robinson. 13-13 Errore al servizio per il Fener. 12-13 Murata Bosetti e primo vantaggio turco! 12-12 Scappa ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINESET 25-18 Muro di Guidetti su Herbots. 24-17 SET POINT! Grande attacco di Bosetti. 23-17 Out il servizio di Vargas. 22-17 Errore di Herbots in battuta. 22-16 Ottimo servizio di Herbots. 21-16 Largo l’attacco parallelo di Vargas. 20-16 Errore banale dell’attacco turco. 19-16 Herbots ottiene il punto dai 9 metri! 18-16 MURO VINCENTE DI WASHINGTON! Timeout turco. 17-16 Bravissima Bosetti con l’attacco diagonale! 16-16 Spiazzata la difesa piemontese sulla diagonale di Vargas. 16-15 Diagonale vincente di Washington. 15-15 Mani fuori del muro delle turche! 14-15 Lungo l’attacco di Bosetti. 14-14 Diagonale di Smarzek! 13-14 Vargas in diagonale sull’alzata di Robinson. 13-13 Errore al servizio per il Fener. 12-13 Murata Bosetti e primo vantaggio turco! 12-12 Scappa ...

