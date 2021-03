L’approccio conservativo degli insegnanti? Con la didattica a distanza non funziona

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 marzo 2021) BOLOGNA – Davanti al pc non si può fare lezione come prima. Gli insegnanti devono utilizzare “nuovi metodi” di fronte alla dad e non continuare con un “approccio conservativo” come è emerso finora. Perché potrebbe essere “non pienamente efficace”. La nota sul registro la mette questa volta l’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia-Romagna, nel report di monitoraggio sulla dad pubblicato in questi giorni. “La tendenza a conservare l’unitarietà del gruppo classe- si legge in un passaggio- unita alla prevalenza di un utilizzo sincrono e frontale delle piattaforme digitali, rivelano una reazione con approccio conservativo da parte delle scuole nelle scelte metodologiche, rendendo necessari interventi per favorire la transizione a nuovi modelli e metodi educativi“, ad esempio “favorendo la didattica per piccoli gruppi, agevolando le attività cooperative, la ‘peer education’ e l’autovalutazione”. Secondo l’Usr dell’Emilia-Romagna, dunque, “risulta indispensabile suggerire a chi imposta azioni formative di insistere in modo ancor più esplicito sul nesso tra metodologia e adozioni di strumenti e pratiche digitali. La riproposizione delle modalità consuete, proprie di una scuola in presenza, contemperando nuovi strumenti, soprattutto a distanza, può risultare non pienamente efficace”. In dad, gli strumenti più utilizzati sono le classi virtuali e le audio-videochiamate per attività sincrone, ma rispetto all’anno scorso è cresciuto anche il ricorso a siti di materiali didattici liberi e alle piattaforme fornite dalle case editrici.