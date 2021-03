La soluzione di Amadeus su Irama: mandare un video, serve l’ok di tutti i BIG (Di mercoledì 3 marzo 2021) Come si immaginava, Amadeus ha deciso di prendere una decisione diversa in merito alla partecipazione di Irama al Festival di Sanremo 2021. Questa mattina purtroppo era arrivata la conferma della positività non solo di uno dei collaboratori del cantante, ma anche di un secondo. Irama al momento è risultato negativo ma questo non significa che nelle prossime ore, potrebbe esserlo ancora ( ci auguriamo che stia bene ovviamente). Si attende in ogni caso la comunicazione ufficiale da parte della ASL che dovrà confermare quanto risultato dai test fatti ieri. Amadeus però ha spiegato che questa notte non ha chiuso occhio nel tentativo di trovare una soluzione per cui ha deciso, qualora gli altri cantanti in gara saranno d’accordo, di fare una modifica al regolamento. Amadeus infatti ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 3 marzo 2021) Come si immaginava,ha deciso di prendere una decisione diversa in merito alla partecipazione dial Festival di Sanremo 2021. Questa mattina purtroppo era arrivata la conferma della positività non solo di uno dei collaboratori del cantante, ma anche di un secondo.al momento è risultato negativo ma questo non significa che nelle prossime ore, potrebbe esserlo ancora ( ci auguriamo che stia bene ovviamente). Si attende in ogni caso la comunicazione ufficiale da parte della ASL che dovrà confermare quanto risultato dai test fatti ieri.però ha spiegato che questa notte non ha chiuso occhio nel tentativo di trovare unaper cui ha deciso, qualora gli altri cantanti in gara saranno d’accordo, di fare una modifica al regolamento.infatti ha ...

