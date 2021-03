Israele guarda ai Balcani (Di mercoledì 3 marzo 2021) È passato poco più di un mese da quando Israele e Kosovo hanno normalizzato i loro rapporti diplomatici, con Pristina che ha riconosciuto Gerusalemme come capitale, dichiarando l’intenzione di trasferire la sua ambasciata nella città della discordia. Un corollario dell’accordo mediato dall’amministrazione Trump a settembre tra Kosovo e Serbia per aprire legami commerciali tra i InsideOver. Leggi su it.insideover (Di mercoledì 3 marzo 2021) È passato poco più di un mese da quandoe Kosovo hanno normalizzato i loro rapporti diplomatici, con Pristina che ha riconosciuto Gerusalemme come capitale, dichiarando l’intenzione di trasferire la sua ambasciata nella città della discordia. Un corollario dell’accordo mediato dall’amministrazione Trump a settembre tra Kosovo e Serbia per aprire legami commerciali tra i InsideOver.

etiamomnes : RT @AffInt: ????????La strategia europea sui vaccini continua a incrinarsi. Dopo la fuga in avanti del Gruppo di Visegrád che guarda a Mosca e… - AffInt : ????????La strategia europea sui vaccini continua a incrinarsi. Dopo la fuga in avanti del Gruppo di Visegrád che guard… - DiplomaziaTW : RT @StartMagNews: #Austria e Danimarca si alleano con Israele per la produzione dei vaccini di seconda generazione. Vienna guarda anche a M… - ignaziore : RT @StartMagNews: #Austria e Danimarca si alleano con Israele per la produzione dei vaccini di seconda generazione. Vienna guarda anche a M… - StartMagNews : #Austria e Danimarca si alleano con Israele per la produzione dei vaccini di seconda generazione. Vienna guarda anc… -