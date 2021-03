Io sì, il testo della canzone di Laura Pausini vincitrice del Golden Globe oggi a Sanremo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) Io sì, il testo della canzone di Laura Pausini che ha vinto il Golden Globe a Sanremo 2021 IO SI testo – Stasera, 3 marzo 2021, alle ore 20,40 su Rai 1 va in scena la terza serata del Festival di Sanremo 2021 a cui prenderà parte come super ospite Laura Pausini, fresca vincitrice del Golden Globe con la sua canzone “Io sì”. Ma vediamo insieme il testo del brano cantanto oggi dalla Pausini sul palco dell’Ariston: Quando tu finisci le parole Sto qui Sto qui Forse a te ne servono due sole Sto qui Sto qui Quando impari a ... Leggi su tpi (Di mercoledì 3 marzo 2021) Io sì, ildiche ha vinto ilIO SI– Stasera, 3 marzo, alle ore 20,40 su Rai 1 va in scena la terza serata del Festival dia cui prenderà parte come super ospite, frescadelcon la sua“Io sì”. Ma vediamo insieme ildel brano cantantodallasul palco dell’Ariston: Quando tu finisci le parole Sto qui Sto qui Forse a te ne servono due sole Sto qui Sto qui Quando impari a ...

