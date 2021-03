Enti di formazione: ecco a chi sono destinati i contributi pubblici (Di mercoledì 3 marzo 2021) di Barbara Pigoli* e Giovanni Galvan** La formazione continua e le politiche attive del lavoro sono risorse imprescindibili per accompagnare il sistema Paese nell’acquisire le competenze per affrontare la delicata fase di ripresa dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per il pieno compimento della transizione digitale, dell’innovazione dei sistemi produttivi, a favore della competitività, della rivoluzione green, della transizione ecologica e della valorizzazione del capitale umano a favore dell’occupabilità. Al netto di tanto pregevoli quanto sporadici casi in cui risponde ai concreti fabbisogni di sviluppo di imprese e lavoratori, troppo spesso la formazione è difficilmente oggetto di reale progettualità strategica e condivisione con le parti sociali. La tendenza da parte delle piccole imprese a non mettere in atto progettualità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) di Barbara Pigoli* e Giovanni Galvan** Lacontinua e le politiche attive del lavororisorse imprescindibili per accompagnare il sistema Paese nell’acquisire le competenze per affrontare la delicata fase di ripresa dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Per il pieno compimento della transizione digitale, dell’innovazione dei sistemi produttivi, a favore della competitività, della rivoluzione green, della transizione ecologica e della valorizzazione del capitale umano a favore dell’occupabilità. Al netto di tanto pregevoli quanto sporadici casi in cui risponde ai concreti fabbisogni di sviluppo di imprese e lavoratori, troppo spesso laè difficilmente oggetto di reale progettualità strategica e condivisione con le parti sociali. La tendenza da parte delle piccole imprese a non mettere in atto progettualità ...

Noovyis : (Enti di formazione: ecco a chi sono destinati i contributi pubblici) Playhitmusic - - ilfattoblog : Enti di formazione: ecco a chi sono destinati i contributi pubblici - MontagnaUncem : RT @SAA_Management: Prorogate fino all’8 Marzo le iscrizioni al Master Executive in GESTIONE e PROMOZIONE DEL SISTEMA MONTANO e DELLE AREE… - SAA_Management : Prorogate fino all’8 Marzo le iscrizioni al Master Executive in GESTIONE e PROMOZIONE DEL SISTEMA MONTANO e DELLE A… - DFormazione : RT @CentroStudi_EL: ?? Il @MEF_GOV rinnova la ns. autorizzazione ad erogare #formazione per i 3 #CreditiFormativi richiesti ai Professionist… -