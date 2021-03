Elodie: la sua storia, Marracash e la svolta di Sanremo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Elodie Di Patrizi , in arte Elodie, sarà una delle co - conduttrici che affiancherà Amadeus nella seconda serata del Festival di Sanremo 2021 , in scena al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Dopo ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021)Di Patrizi , in arte, sarà una delle co - conduttrici che affiancherà Amadeus nella seconda serata del Festival di2021 , in scena al Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo 2021. Dopo ...

jadexdior : basta non voglio più parlare di quella famiglia cessa pensiamo solo al fatto che stasera elodie condurrà sanremo e… - dallaAallaZip : #Elodie torna a #Sanremo2021 dopo il suo esordio nel 2017: sarà co-conduttrice al fianco di Amadeus.?? - fedepilat : Polemica per le parole di Elodie in sala stampa «Amadeus è stato scelto da me per la sua capacità di stare di fianc… - keldeoboo : ELODIE INAUGURA LA SUA “RED” ERA - repubblica : Sanremo, il ritorno di Elodie. Canta e balla... probabilmente da sola: Con la sua Andromeda aveva incantato lo scor… -