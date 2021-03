Ecco i 5 rischi per i bambini che usano Internet (Di mercoledì 3 marzo 2021) Abusi sessuali e sfruttamento. Ecco alcuni dei rischi che corrono i minori e gli adolescenti a contatto con Internet. Secondo uno studio dell'Unicef, 8 diciottenni su 10 credono che i ragazzi possano subire una qualche forma di abuso sessuale o di essere sfruttati attraverso il web e oltre 5 su 10 pensano che i loro amici siano entrati in contatto con situazioni pericolose online. "Perils and Possibilities: growing up online" si basa su un sondaggio internazionale realizzato su oltre 10.000 giovani di 18 anni in 25 paesi ed evidenzia le opinioni dei giovani sui rischi che affrontano crescendo in un mondo sempre più interconnesso. "I telefoni mobili e Internet hanno rivoluzionato l'accesso dei giovani all'informazione, ma il sondaggio ha rilevato quanto attraverso Internet sia reale il ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 marzo 2021) Abusi sessuali e sfruttamento.alcuni deiche corrono i minori e gli adolescenti a contatto con. Secondo uno studio dell'Unicef, 8 diciottenni su 10 credono che i ragazzi possano subire una qualche forma di abuso sessuale o di essere sfruttati attraverso il web e oltre 5 su 10 pensano che i loro amici siano entrati in contatto con situazioni pericolose online. "Perils and Possibilities: growing up online" si basa su un sondaggio internazionale realizzato su oltre 10.000 giovani di 18 anni in 25 paesi ed evidenzia le opinioni dei giovani suiche affrontano crescendo in un mondo sempre più interconnesso. "I telefoni mobili ehanno rivoluzionato l'accesso dei giovani all'informazione, ma il sondaggio ha rilevato quanto attraversosia reale il ...

