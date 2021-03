Coronavirus | il primo Dpcm dell’era Draghi | scuole | zone bianche | cinema | musei e palestre – Il documento

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile ilanti-Covid firmato dal presidente del Consiglio Mario. Tra le novità principali, quella legata all’obbligo di chiusura delledi ogni ordine e grado in tutte le regioni rosse e alla possibilità per i presidenti delle regioni gialle o arancioni di chiudere gli istituti che si trovano nei territori che superano la soglia dei 250 contagi settimanali ogni 100mila abitanti. Attualmente, stando ai dati diffusi dalla Protezione civile, ci sono 24 Province in questa condizione. Altre 20 Province hanno invece una media di contagi settimanali tra i 200 e i 250 contagi ogni 100mila abitanti e dunque corrono il rischio di dover sospendere le attività scolastiche in presenza per passare alla Dad. Il testo delLe...

Diffuso il bollettino coronavirus di oggi (2 marzo). Sono 17.083 i test positivi al Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i positivi erano stati 13.114. BOSA. Zona bianca non zona franca, dalle regole per fermare il contagio da Covid-19. Il sindaco di Bosa, all'indomani dell'ordinanza del presidente della Regione che allenta la morsa delle restrizioni ...