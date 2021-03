Conegliano-Scandicci oggi: orario, tv, programma, streaming Champions League volley (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo lo spettacolare e sofferto successo dell’andata per 3-2 Conegliano è pronta a tornare in campo, oggi alle ore 20.30, per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League di volley femminile contro Scandicci. Un derby italiano che si preannuncia ricco di colpi di scena. Le toscane per ribaltare la situazione dovranno vincere 3-0 o 3-1 in caso di vittoria al tie-break si andrebbe al golden set mentre tutti gli altri risultati qualificherebbero le venete. Daniele Santarelli affiderà le chiavi della regia come sempre a Joanna Wolosz che avrà il compito di azionare le bocche di fuoco Paola Egonu, Kimberly Hill, Robin De Kruijf e Raphaela Folie. Allo straordinario talento delle Pantere Massimo Barbolini risponderà affidandosi alla classe di Magdalena Stysiak, Elena Pietrini, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Dopo lo spettacolare e sofferto successo dell’andata per 3-2è pronta a tornare in campo,alle ore 20.30, per il match di ritorno dei quarti di finale didifemminile contro. Un derby italiano che si preannuncia ricco di colpi di scena. Le toscane per ribaltare la situazione dovranno vincere 3-0 o 3-1 in caso di vittoria al tie-break si andrebbe al golden set mentre tutti gli altri risultati qualificherebbero le venete. Daniele Santarelli affiderà le chiavi della regia come sempre a Joanna Wolosz che avrà il compito di azionare le bocche di fuoco Paola Egonu, Kimberly Hill, Robin De Kruijf e Raphaela Folie. Allo straordinario talento delle Pantere Massimo Barbolini risponderà affidandosi alla classe di Magdalena Stysiak, Elena Pietrini, ...

