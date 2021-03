Be Cultour | il Cnr di Napoli guida il progetto Ue per attivare un’economia circolare

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 3 marzo 2021) “Uscire dalla grave crisi che ha colpito il settore turistico attivando un modelloe sostenibile di turismo culturale che permetta di innescare un processo di rigenerazione economica, sociale, culturale e ambientale a partire da sei territori di sperimentazione europei e non-europei che hanno accettato la sfida”. Con queste parole Massimo Clemente, direttore del Cnr Iriss died esperto in Urbanistica e valorizzazione del paesaggio, riassume l’obiettivo deldi ricerca europeo coordinato dal Centro di ricerche partenopeo ‘Be.: Oltre il turismo culturale: reti di innovazione del patrimonio come motori dell’europeizzazione versodel turismo incentrata sull’uomo’, finanziato dalla Commissione europea con 4 milioni di euro per i prossimi ...