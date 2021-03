Apecchio | lavora nell' orto e si ferisce con la motozappa squarciandosi la gamba | Icaro lo trasporta d' urgenza a Torrette

Ultime Notizie dalla rete : Apecchio lavora

Corriere Adriatico

E' tempo di preparare gli orti per le prime semine, ma è pure tempo di incidenti causati da motozappe. Così è accaduto a Valdara di Apecchio, dove un sessantunenne del posto Giampiero Lucchetti, si è ferito gravemente ad una gamba, tanto da richiedere l'intervento dell'eliambulanza. Erano circa le 14 di lunedì: il valdarese era ...