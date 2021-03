Altro che 5 Stelle: Ocasio Cortez e la politica in streaming (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ok, è il momento di parlare di Twitch. L'ultima a esserci sbarca è lei, l'abilissima Alexandria Ocasio-Cortez. La deputata Usa, già famosa per l'utilizzo che fa dei social, ha ospitato il suo primo streaming sulla piattaforma di livestreaming più popolare tra la Generazione Z. E ha parlato con circa 430 mila follower mentre giocava ad Among Us, una versione fantascientifica di Cena con delitto, dove un gruppo di persone si trova su un'astronave per ripararla, e devono capire quali siano gli umani e quali gli impostori alieni. Ironia della sorte, lei era tra gli impostori. Un'altra mossa vincente per avvicinarsi a un pubblico sempre più giovane, spesso poco interessato alla politica perché la percepisce lontana. Prima di lei ci aveva provato Donald Trump, che in totale stile Trump si era fatto subito ... Leggi su panorama (Di mercoledì 3 marzo 2021) Ok, è il momento di parlare di Twitch. L'ultima a esserci sbarca è lei, l'abilissima Alexandria. La deputata Usa, già famosa per l'utilizzo che fa dei social, ha ospitato il suo primosulla piattaforma di livepiù popolare tra la Generazione Z. E ha parlato con circa 430 mila follower mentre giocava ad Among Us, una versione fantascientifica di Cena con delitto, dove un gruppo di persone si trova su un'astronave per ripararla, e devono capire quali siano gli umani e quali gli impostori alieni. Ironia della sorte, lei era tra gli impostori. Un'altra mossa vincente per avvicinarsi a un pubblico sempre più giovane, spesso poco interessato allaperché la percepisce lontana. Prima di lei ci aveva provato Donald Trump, che in totale stile Trump si era fatto subito ...

borghi_claudio : Si fa ancora finta di non capire la questione 'blocco navale' inteso come aggressione ad un altro stato e che nulla… - ZZiliani : Se #Frabotta lo ammazzava lo espellevano. Ma non è morto, #Vignali, e quindi giallo e via. Come se niente fosse, an… - NicolaPorro : ?? I flop di #Arcuri e le colpe di #Conte, condannato #Sarkozy che rideva di #Berlusconi, inizia #Sanremo ma nessuno… - giuseiipoesia : RT @Sere41754837: 2 considerazioni finali che io sono ancora alle 19.15 -enula fatina dei boschi madonna se sei una protetta -sandro quando… - accountconlaR : RT @wdownheateron: cioè ci rendiamo conto di chi stiamo parlando? matilde che lika pure i suoi hate tweets solo perché c’è il suo nome, la… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Domani il lancio del portale del ministero Esteri "italiana" ... che italiana diffonderà in un magazine - newsletter, a partire dal mese di marzo, con gli appuntamenti legati al settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, e molto altro... Tema ...

Sardegna in zona bianca, Solinas: 'Da lunedì test rapidi all'ingresso' Non ho ancora contezza di un incremento delle prenotazioni per Pasqua, ma sono portato a pensare che ci sarà senz'altro una ricaduta positiva". 03 - 03 - 2021 03:36

Altro che hobby, il giardinaggio è diventato un affare La Repubblica "Il Divin Codino": ecco la data di uscita del film su Roberto Baggio Diffuso da Netflix, il teaser svela nuovi dettagli sul biopic dedicato al numero 10 azzurro per eccellenza: scopri tutto ciò che c'è da sapere ...

Aston Martin AMR21: ecco la Mercedes verde speranza La AMR21 colpisce per la sua colorazione verde, nera e rosa frutto di uno studio che ha impegnato per dodici mesi Marek Reichman, responsabile creativo di Aston Martin. La Casa britannica torna in For ...

...italiana diffonderà in un magazine - newsletter, a partire dal mese di marzo, con gli appuntamenti legati al settecentesimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri, e molto... Tema ...Non ho ancora contezza di un incremento delle prenotazioni per Pasqua, ma sono portato a pensareci sarà senz'una ricaduta positiva". 03 - 03 - 2021 03:36Diffuso da Netflix, il teaser svela nuovi dettagli sul biopic dedicato al numero 10 azzurro per eccellenza: scopri tutto ciò che c'è da sapere ...La AMR21 colpisce per la sua colorazione verde, nera e rosa frutto di uno studio che ha impegnato per dodici mesi Marek Reichman, responsabile creativo di Aston Martin. La Casa britannica torna in For ...