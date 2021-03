Achille Lauro, in tutina piumata e paillettes, spiazza tutti a Sanremo: «Sono sessualmente tutto» (Di mercoledì 3 marzo 2021) . Pochi minuti fa, il cantante, ospite musicale della serata, si è esibito sul palco dell’Ariston lasciando il pubblico a casa di stucco per il suo outfit fuori dalle righe. Achille Lauro – che sul palco ha pianto lacrime di sangue – ha dedicato la sua performance ai lavoratori dello spettacolo, piegati dalla crisi economica generata dalla pandemia. Al termine dell’esibizione, il cantante ha recitato un monologo che ha fatto il giro del web: «Sono il glam rock, Sono un volto coperto dal trucco, Sono sessualmente tutto». Immediati i commenti su Twitter. «I suoi outfit Sono sempre iconici». E ancora: «Il monologo è da brividi». E c’è chi trova la somiglianza: «Le sue performance ricordano Renato Zero». Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 3 marzo 2021) . Pochi minuti fa, il cantante, ospite musicale della serata, si è esibito sul palco dell’Ariston lasciando il pubblico a casa di stucco per il suo outfit fuori dalle righe.– che sul palco ha pianto lacrime di sangue – ha dedicato la sua performance ai lavoratori dello spettacolo, piegati dalla crisi economica generata dalla pandemia. Al termine dell’esibizione, il cantante ha recitato un monologo che ha fatto il giro del web: «il glam rock,un volto coperto dal trucco,». Immediati i commenti su Twitter. «I suoi outfitsempre iconici». E ancora: «Il monologo è da brividi». E c’è chi trova la somiglianza: «Le sue performance ricordano Renato Zero».

