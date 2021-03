CorriereCitta : Zona arancine scuro, sindaci lombardi “Avvisati all’ultimo” - venturini_lu : @OpencovidM Da zona arancione a zona arancine è un attimo - horanvojcee : Io: guardo tag di pierre su insta per vedere le foto nuove Io: vedo che pierre è appena uscito dall’autodromo e no… - Lotus_1979 : @Gavrilina_Ritz Che c... è la zona arancine rafforzata.? - PRCPadova : RT @prc_lombardia: BAGGI/CAPELLI (PRC-SE) / BRESCIA ARANCIONE SEVERO: IL PROFITTO A TUTTI I COSTI @Fabrizio_Baggi @CapelliPreside @direzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Zona arancine

Info Media News

Possibilerossa, invece, per Campania ed Emilia Romagna con il governatore di quest'ultima che ha già disposto unascuro per Bologna e ha chiuso le scuole a partire da lunedì. ...1' di lettura 15/01/2021 - "Il presidente Acquaroli si lamenta perché da domenica le Marche sono inarancione. E' lo stesso Acquaroli che ha deciso, pochi giorni fa, di rinviare l'apertura delle scuole superiori in presenza per evitare la diffusione del virus? A che gioco gioca il governatore? ...presidente della Società italiana di virologia e direttore del Laboratorio di Microbiologia dell'Asst Spedali Civili della città lombarda che da una settimana è in zona arancione rafforzato e lo ..."Terni è stata inserita dalla Regione in zona differentemente rossa nonostante i dati positivi, occorre che il sindaco Latini - hanno dichiarato in una nota congiunta i gruppi consigliari di Pd, Sens ...