Tommaso Zorzi vince il GFVip: la sorella Gaia scatena il caos con un tweet contro la Mello (Di martedì 2 marzo 2021) Dopo al vittoria di Tommaso Zorzi al Grande Fratello Vip, la sorella Gaia pubblica un tweet che fa infuriare i fan di Dayane Mello Grandi emozioni ieri sera al Grande Fratello Vip. Una puntata davvero particolare che ha visto proclamare il vincitore di questa questa edizione. Tommaso Zorzi era il favorito per i bookmakers e L'articolo proviene da Leggilo.org.

