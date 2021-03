Stuppia Univ Chieti | “In Abruzzo variante inglese nel 70% dei contagi”

Leggi su dire

(Di martedì 2 marzo 2021) CHIETI – In Abruzzo “la variante inglese ha preso ormai quasi completamente il sopravvento e la riscontriamo su ben più del 70% dei casi in Abruzzo come ormai sappiamo, ma il vero dato, quello importante, è che in quel 30% restante ad oggi non c’è riscontro di altre varianti. Il grosso interrogativo che ci ponevamo era proprio questo: se quel 30% fosse riferibile al vecchio ceppo oppure no. Fortunatamente, ad oggi, non c’è presenza di sudafricana, né di brasiliana il cui unico caso è stato isolato. È un dato importante perché sappiamo che sulla variante inglese il vaccino è efficace, mentre sembrerebbe non essere così per le altre varianti del Covid”. Lo ha detto il direttore di Genetica molecolare dell’università di Chieti, Liborio Stuppia, intervistato dall’agenzia Dire.