Scontro tra scooter sull’Aurelia | due morti

(Di martedì 2 marzo 2021) Tragedia sulle strade ieri sera nel savonese dove si sono registrate 2 vittime a causa di un frontale fra moto. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 sulla via Aurelia tra Andora e Laigueglia , all’altezza del faro di Capo Mele. Dalle prime ricostruzioni un maxie un mezzo a due ruote di piccola cilindrata si sono scontrate frontalmente. Un impatto violentissimo nel quale due persone hanno perso la vita mentre un terzo passeggero di uno dei mezzi a due ruote coinvolti è sopravvissuto ed è stato soccorso e ricoverato in codice rosso all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Ancora da chiarire la dinamica dello schianto, sul posto sono intervenuti il 118 i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

